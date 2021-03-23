栢天男認「戀上」蔡思韵：我真係好投入！

氣質女神蔡思韵（Cecilia）孖有「翻版金城武」之稱的栢天男（Adam）合作，為周大福拍攝珠寶短片，體驗一對情侶多年的高低起伏，百感交集。兩人同聲說：「可能大家都太投入，直到拍完導演叫停，只係拍咗兩日，但好似經歷咗人生中幾個重要嘅大日子，好似突然走快咗幾年咁！」

蔡思韵初到拍攝現時都很驚訝，她說：「導演係唯美主義，第一日嚟到現場，見到咁大型的製作，好似拍電影一樣，所有場景都好靚，好耐無見咁大型製作的廣告呢！男主角Adam嘅演技好好，令到我都好投入，交足戲。雖然第一次合作，但大家可以拍出火花。」栢天男回想拍攝時，他和思韵確實拍了很多很甜蜜的畫面及內容，當時一刻他亦感受到箇中的甜美：「尤其係拍郊外露營車一幕，四周都係螢火蟲嘅鏡頭，呢啲都係充滿浪漫詩意嘅畫面，嗰刻我真係好投入，有拍拖嘅感覺。」

談到對結婚及婚禮的憧憬，思韵​​認為：「大家年紀仲細，依家暫時會專注係工作上。但我始終都係一個女生，都會渴望將來結婚組織小家庭，快樂生活。（婚禮會點搞？）真係未有諗，始終仲年輕，感覺好遙遠，結婚係兩個人嘅事，而且係對雙方一個好大嘅承諾，所以暫時都未諗，留待上天安排吧。」

而栢天男似乎早有計劃，他興奮地說：「我會期望一個好華麗嘅婚禮，希望喺海邊，例如好似馬爾代夫，有無敵嘅海景，又有沙灘、有雲有太陽有藍天。最重要係身邊係一個了解我嘅另一半，互相能溝通，係一個開心嘅婚禮。」