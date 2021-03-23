本日日本：teamLab六本木全新展覽　桑拿又關藝術事？

每隔一段時間數碼藝術團體teamLab就會推出讓人驚艷的新作，即日起至8月31日在東京六本木又有名為「

teamLab & TikTok, teamLab Reconnect : Art with Rinkan Sauna Roppongi」的新展覽，顧名思義以桑拿為主題，展場提供館內服、浴巾、洗臉毛巾、免費借用防水套以及口罩，內裏規劃了桑拿區、冷水區、藝術沐浴區（在藝術空間中進行休憩），展覽目標係通過以上三個區域，能將與美術連成一體的世界及時間再次Reconnet起來。其中桑拿區共設有7間房，可以享受低溫多濕至高溫乾蒸各種不同蒸拿，每間房無論係色彩、香氣及音響均各有不同，而且通道則有《呼應燈陣列與螺旋》，於天花更掛有大量吊燈，當人經過時會帶來不同的色彩及聲音變化。另外的冷水區則共有2間房，訪客可一邊享受冷水澡，一邊欣賞投影於水霧的作品。而藝術沐浴區則有發光球體在空中飄浮起伏的《懸浮》、播放季節性花朵不斷開花凋謝的《在滂沱的雨中無盡綻放的宏大生命——年復一年》、有無數光的結晶飄浮空中的《生命是轉瞬即逝的光的結晶》共3件作品。場內除了展示作品外，更與抖音（TikTok）合作推出最新濾鏡《生命無論在何處都會倔強綻放》，賣點係特過TikTok相機，無論你身處何方，都能化身為藝術空間，讓你拍攝有巨大花朵綻放的寫真。

teamLab & TikTok, teamLab Reconnect : Art with Rinkan Sauna Roppongi

地點：東京都港區六本木5丁目10-25

日期：即日至8月31日

時間：10:00am~11:00pm

入場費：平日4,800日圓（約HK$341），周六、日及假期5,800日圓（約HK$412）