何婉盈唔想做單親媽媽：我對女兒有虧欠

歌手何婉盈（Elaine）到電台受訪，大談自己的人生經歷，談到當年爸爸供她到美國讀書的日子，一點也不容易，一次返港後毅然決定留下參加香港小姐，起初爸爸不相信她，但她仍然一意孤行，因她認為這是人生中第一次有自己想做的事，希望從選美進入娛樂圈，發展她的歌唱事業。在整個選美過程當中，她開始學會接受評論，由一開始適應不來，去到現在已變成是一個人生歷練，別人再說甚麼已沒有所謂。她說：「從小到大家人只希望我無論想做咩，都應該先努力讀書，我讀書一般，但勝在肯努力，人哋花一小時，我就願意花10小時去熟讀。」

重返校園

進了娛樂圈後，她發展不錯有不少機會，又受到眾人賞識，但入行5年後，她突然又回到大學讀書，她表示雖然工作一直安排得密密麻麻，但冇機會賺取額外收入，賺到的錢只是剛好夠生活，連交租也成問題，幸好家中沒有經濟壓力，她說：「爸爸都有幫我交租，但我唔想永遠要佢幫忙，機緣巧合之下我選擇回到校園，修讀工商管理，暫時放下娛樂圈事業。」她透露開始讀書時因為她藝人的身份，沒有同學敢主動跟她說話，但她選擇主動和同學破冰，去問同學能否幫她補習，因她放下了書本幾年，重新適應並不容易。

與另一半分開

她選擇讀工商管理，笑言：「醫生、律師，唔夠資格，中文、英文，自己又應該冇咁叻，一直篩選下去，發現工商管理最啱自己。」她生了女兒後，漸漸感覺和另一半的理念不同，最後決定分開，當時女兒差不多2歲。

她憶述當時在工作時認識的一個客人，建議她去考牌做金融，承諾會做她的第一個客，令她有機會賺多點錢。她便決定放手一博，又去讀書考牌，取得牌照後，2份工重疊做了2年，她直言開始時不想做單親媽媽，認為對女兒有虧欠，她說：「自己本身都係單親家庭成長，9歲嘅時候爸爸媽媽離婚，所以我都獨立嘅，但冇辦法，價值觀唔同好難行落去，可能因為個女嘅關係，大家可以做到再見亦是朋友，第一樣嘢就係唔可以係個女面前講大人嘅嘢，等佢可以快樂咁成長。」今年踏入50歲的她，又再給自己一個新的目標，希望放慢腳步去做自己喜歡的事，唱歌、環遊世界。