Q：我今年22歲，女性，單身。由青春期開始下體陰毛非常稀疏，像個小女孩，以前上體育課在更衣室總會偷看到其他女同學，看生理結構圖更簡直覺得自己是完全圖文不符。而令我擔心的是，在網上查看資料，發現沒陰毛是不好的，甚至會剋夫。換言之會被男性強求芳草地變一片濃密嗎？搽烈酒有助刺激陰毛生長嗎？另外，剃光後再重生，又會否變濃密？可以一試嗎？

擔心人

A：烈酒是高濃度酒精甚至可燃燒，女性又怎能使用如此具刺激性的液體，塗抹在那一片芳草地？當知道下體皮膚非常幼嫩，很容易因外界不當刺激而受傷，輕則使它變得紅腫赤痛，以後變得粗糙；重則弄致發炎而傷害了肌膚，留下疤痕。若不慎被酒精濺到或流入陰戶，只會使你痛得要哭。最大疑問是缺乏科學根據，切勿相信或自行創作某些偏方，然後拿身體去做實驗。

用剃刀自行除毛，毛囊受刺激，重新生長的毛髮有機會變得根部較粗和黝黑，視覺上或許會有分別，但不代表疏落的部位會長出新毛髮。剃刀除毛不是不可，其實很多女性也會自行修剪比堅尼部位的毛髮。但必須注意事先清潔，熱敷有助毛細孔張開，並在皮膚塗點乳霜以減緩摩擦。刀鋒只能在毛髮上方滑過，順着毛髮生長的方向刮除，不可直接刮到皮膚，避免損傷肌膚。事後加強保濕，由於陰部皮膚敏感，若造成微小傷口易感染細菌導致毛囊炎，新長出的毛根亦會產生刺刺的感覺。女性宜於經期過後除毛，避免細菌感染的機會。

你不必被民間所流傳的種種迷信說法所嚇怕，給自己製造壓力，強求芳草地變一片濃密。每人的生理成長各有差異，包括毛髮粗幼疏密。哪能單憑體徵斷定某位女性不吉利？哪能將某些際遇歸咎到伴侶的體徵上？珍惜及欣賞身體，將詆毀與成見拋諸腦後，待緣分到來，遇上懂得愛護你的伴侶方是重點。

李偉儀