自認性慾強！鍾培生用呢樣嘢解決

麥明詩舊愛林作與鍾培生的「百萬林鍾拳賽」正式落實9月18日在九展Star Hall舉行，在社交距離措施下，原本場館3,600座位，暫預計開放1,800觀眾入座，門票價由最平$1,200至最貴近$30,000，相信會是全港最貴的拳賽，據知樂隊LMF、側田已收到邀請做表演嘉賓，鍾培生的女神陳嘉倩有機會現場報新聞，鍾會買300萬紅隧廣告造勢，故製作連宣傳直逼900萬元。鍾培生說：「嘉賓好多仲傾緊，未落實，係會有Band、歌手和司儀，MC暫定會搵一個無綫、一個Viu TV和一個資深司儀，3大陣容。（舉牌女郎會搵靚女藝人？）Ring girl要專業，一定要靚女，但唔關我事，但就算畀500萬我，一定唔要豬扒，唔可以太豬。（門票近3萬好貴？）未計好條數，Serrini開騷賣緊$28,000，可能會貴佢少少。我個朋友第1次打拳，佢係素人都$88,000一張枱，因為做慈善、我第1次打拳，都近$50,000一張枱。」

咁啱得咁橋，側田早年有首歌《決戰二世祖》，同拳賽主題又好貼切。鍾培生近日在家勤加操練，其位於淺水灣豪宅的幾千呎花園設置了一個私家擂台外，2樓還有一個秘密健身室，內裏有齊各種健身器材，還有一個大沙包給他任揼，他自信一定會打贏林作：「睇吓觀眾想睇我打幾耐，如果想睇足4個回合，我會盡量配合。」另外，近日他幾年前接受田蕊妮訪問自爆性慾強一事被翻hit，他自豪地說：「不嬲都強，係好勁。（試過一夜情？）以前外國讀書時試過，係同學，唔係外籍人士，唔同外籍人士玩。（同學唔尷尬？）處理得好就唔尷尬。（依家無女友性慾強點算？）可以用手。」