角度全主觀　刺激非一般

成日都話觀看事物千祈唔好過分主觀，要以客觀角度去睇，不過AV業界資深人士神仙乙就表示，如果站於觀賞AV作品嘅角度，以第一身主觀角度出發，感覺就好似同AV女優親身激戰一樣咁過癮，而且刺激感更為強烈，難怪完全主觀系列一直都咁受歡迎喇！

上床授課

喺Moodyz出品嘅《女大學生家庭教師低聲說髒話！》中，激凸癡女七海雛乃扮演家庭教師，表面斯斯文文，內裏卻鹹濕過人，見到對方係血氣方剛嘅後生仔，就會情不自禁，一邊授課一邊騷胸半露，仲喺對方耳邊大講挑逗說話，搞到對方神魂顛倒！咁就啱晒喇，因為阿妹根本就想完全支配對方嘅肉體，滿足「口福」之後，就會主動上陣，以快速嘅騎乘位喺對方身上榨取快感。不過，一次激戰後當然滿足唔到佢啦，所以佢當對方嘅屋企係自己嘅愛巢咁，捉住對方玩鴛鴦浴，玩完又再上床開波！

瘋狂過招

喺Prestige推出嘅《制服美少女完全主觀性春3SEX》入面，觀眾就係男主角，不論喺邊度都被人忽視，自信心同存在感都相當低，但係上天依然會眷顧呢位可憐人，喺學校出現嘅可愛甜美少女涼森玲夢對男主角極有好感，趁二人共處課室時主動獻吻，更帶領男主角雙手游走自己嘅鮮嫩胴體，最後嚟個書枱激戰。之後，二人直情將學校當成佢哋嘅遊樂場，喺更衣室、圖書館瘋狂「過招」，令人不禁聯想起年少輕狂嘅日子呀！

女僕無拘束

ONEZ推出嘅《你喜歡可愛的庸俗變態女僕嗎？》，講述觀眾成為可愛女僕成田紬嘅男主人，享受到阿妹嘅各種體貼服務，不但聽教聽話，仲好了解到主人嘅生理需要，主動又溫柔地提供口舌服務，沖涼嘅時候亦會細心侍浴，如果主人想更進一步又點呢？梗係冇問題啦！紬妹會同主人進行無拘束嘅打真軍激戰，最後中出收場，男主人真係好幸福呀！

簡評

家陣日本AV界好興製作VR作品，因為佢哋了解到AV迷鍾意用VR眼鏡以第一身角度感受女優嘅演出。如果唔想用VR眼鏡又點呢？完全主觀系列就可以帶畀大家相似嘅刺激效果喇！今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意七海雛乃主演嘅《女大學生家庭教師低聲說髒話！》，一來阿妹夠姣又飢渴，二來床上動作熟練又俐落，三來佢勾引男仔嘅時候，七情上面之餘，仲擅用誘人聲線大講淫語，令觀眾有猶如置身當中一樣。