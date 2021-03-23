Brett Rossi　查理辛舊愛　蛻變天后

運動健將轉戰四仔界，點睇都係個相當吸引嘅話題啦！不過唔係亂咁噏㗎，呢位脫星就係Brett Rossi，而且佢唔單止係運動員咁簡單，仲係一位模特兒兼作家嚟添！

運動健將

喺美國加州出生嘅Brett Rossi，自細就已經相當活躍，不但學習跳芭蕾舞，同時亦係體操運動員及花式溜冰運動員，高中時更成為學校女子水球隊嘅守門員。除咗鍾意運動，原來佢就讀嘅係一間藝術專門學校，所以佢最精於繪畫及寫作。此外，佢有超強表現欲，同時十分嚮往模特兒工作，故14歲便成為時裝模特兒。

正當大家以為佢會喺運動員及模特兒之間揀選作為職業，有一日佢做完工作後，遇到著名成人攝影師Holly Randall，喺對方嘅推薦下，為著名成人雜誌拍攝寫真，更因而被四仔星探發掘，2011年開始脫星事業，憑住美艷及健美嘅外形，人氣不斷飆升，及後被四仔片廠Twistys睇中簽約成為專屬脫星，並演出多套人氣作品，其中《American Werewolf In London XXX: Porn Parody》更獲提名「最佳性愛演出」，足見實力強勁。

復出更強

之後，佢亦多次喺各個四仔頒獎禮獲提名「最佳脫星」、「最佳身材脫星」、「最性感脫星」等，但始終同獎項緣慳一面。雖然係咁，佢依然人氣高企，而且片酬水漲船高，更被喻為未來天后級脫星。正當佢嘅事業發展如日方中之際，卻遇上四仔公司內部出現人事變動，結果令佢冇咗份專屬合約。佢坦言感到相當失望，於是決定喺2013年引退，並重返校園修讀醫護學位。

Brett Rossi解釋雖然當時有相當高人氣，而且搵到好多錢，但卻擔心未來冇保障，加上專屬合約問題，便萌生引退嘅念頭，並且修讀醫護學位，等將來可以做護士或醫生。期間佢同荷里活男星查理辛（Charlie Sheen）訂婚，可惜一年便分手，2016年決定復出，並跟四仔片廠AE-TRENCHCOATx簽約做專屬脫星，演出復出作《Brett Rossi Is Delicious》，憑住相當具話題性嘅身份，作品銷量極佳，2017年舉辦嘅Spank Bank Awards頒獎禮更奪得「最美麗脫星」殊榮，時至今日，佢已經成為四仔界炙手可熱嘅天后級脫星。

Profile

出生日期：1989年5月21日

身高：173cm

三圍：32D-24-33

Brett Ross除咗忙拍四仔外，亦喺多個媒體寫專欄及繪畫漫畫，不過佢亦會抽時間喺社交網同粉絲交流，等大家有機會認識呢位話題性女神嘅真實一面。