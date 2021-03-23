【人生馬拉松】陳山聰Mark實囝囝　湊到走火入魔

藝人陳山聰入行20多年，事業路並非一帆風順，試過被投閒置散，到做出成績時，卻因與賭王千金何超雲分手，而瞬間跌入谷底，事業一下子推倒從來，但他並沒有放棄，默默耕耘終爬上男一位置，新劇《大步走》的主題「斷捨離」，猶如是他的寫照︰「成日都聽人講人生就好似跑馬拉松咁，學識唔放棄跑到終點，相信大家都好明白我過去有咁多高高低低嘅經歷，選擇咗斷捨離先有今日嘅陳山聰。」

生命影響生命

跑步給予他無限力量，事業、家庭均走向一個正面的方向。早年他成立跑隊Crazy Runner，做到以生命影響生命，感染不少藝人朋友做跑友，如袁偉豪、胡定欣、黃智雯、姚子羚等。然而除了跑步之外，全賴太太Apple及愛子Jaco做最大後盾，感謝上天賜他溫馨家庭︰「好慶幸識到呢位太太，亦好開心我係選擇生小朋友，未結婚之前大家有諗過生唔生，開頭係話唔生，想自由自在啲，跟住失驚無神因為姨甥女，湊咗佢一段時間，發現自己係Ready做爸爸，有呢個責任。」

爆囝囝係尿王

自此「愛妻號」的山聰再加多個「寵B狂魔」稱號，成為爸爸後最大的改變，是永遠歸心似箭，更自嘲變態到成為Jaco的「人肉CCTV」︰「拍緊《超能使者》嘅時候，佢啱啱出世，屋企Set晒Cam，每一日喺未埋位休息緊嘅時候，就會長期開住部電話睇佢。其實咁樣係唔好，小小嘢就打畀家傭，都令佢有壓力，所以之後慢慢戒甩咗呢樣嘢。」又自認是湊B神手，可以單打獨鬥，更大爆仔仔是「尿王」︰「我會換尿片、餵奶，除咗沖涼，因為驚整親佢。（仔仔試過斟『茶』畀你飲？）經常啦！個衰仔！佢好勁㗎！尿王嚟㗎，換片換得好密，好容易就去廁所。」

服裝︰Adidas Hong Kong

髮型︰Seiko @ Hair Culture