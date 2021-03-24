【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月十二辛未土定日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、開業、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、5、8、0

幸運顔色：黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊

事業運佳，理財方面能運籌帷幄，抓緊機遇。

金牛

保持寬容，虛心聆聽，有利解決人事間分歧。

雙子

講錢失感情，宜避免跟另一半談論金錢問題。

巨蟹

不宜作重大財務決策，以防騙子有可乘之機。

獅子

凡事要順勢而行，急於求成只會弄巧成拙！

處女

無論事業或愛情都要留意細節，切勿大意。

天秤

面對感情問題不夠冷靜，意氣用事易犯錯。

天蠍

感情易受挫，集中精力於工作上更為有利。

人馬

事業運不過不失，要懂得多角度思考問題。

山羊

具突破瓶頸的魄力，表現獲公司上下認同。

水瓶

感情關係要牢固，必須建基於坦誠的溝通。

雙魚

偏財運不錯，不妨多花心思於投資方面。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）鼠 遇貴人

（跌）牛 脾氣差

鼠

貴人運強，只要待人和善，拓展人脈冇難度。

牛

是日沖煞，受負面情緒影響，易與人鬧分歧。

虎

桃花旺盛，單身者宜抓緊時機發動求愛攻勢！

兔

工作忙碌，令心情欠佳，遇事容易鑽牛角尖。

龍

生活多阻滯，不利投資，處理金錢要睇真啲！

蛇

有偏財運，可望憑獨到眼光於投資市場獲利。

馬

有利拓展人脈，易獲得貴人協助和上司認同。

羊

頭腦清晰，應變力強，遇意外也能輕鬆處理。

猴

正財旺，獲身邊人助一臂之力，投資可得利。

雞

事業運佳，只要保持樂觀，問題可迎刃而解。

狗

理財要謹慎，最好託家人代理，可避免損失。

豬

財運強，小注怡情易有收穫，但不可太貪心。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

增強健康運

想要有健康的身體，均衡飲食、規律運動和足夠睡眠是老生常談，踏入牛年，除了注重養生，也可以使用葫蘆配合方位加強健康運。

葫蘆在歷史上常被用作玄學上的風水吉祥物，在家中或工作的地方掛上葫蘆，藉以化解病氣，加強健康運。另外，史載葫蘆也能入藥，它的藤蔓、葉、花，甚至乾殼等，皆有藥性用途，明代李時珍《本草綱目》也有相關資料，影響深遠。

今年牛年的五黃災星及二黑病星飛臨東南方及正北方，兩星五行屬土，火又生土，因此東南及正北方一帶，避免放置紅色及黃色的物品，也不宜動土、養魚及擺放水種植物。

東南方及正北方也不宜長期坐臥，如剛好是梳化及睡床，最理想做法當然是轉換擺放位置，如居住環境所限，難以改動，最好避免使用紅色及黃色的床單、被套或梳化墊；如梳化本身是紅色或黃色，建議可使用米色或淺灰色的梳化套把它蓋上，克制病星。在床頭或梳化旁放置銅葫蘆或銅鑼，也有助洩弱病星力量，增強健康運。

另外，可以使用手機的指南針，在住所內面對大門，如果指南針顯示大門向東南方或正北方，今年同樣不宜使用紅色或黃色的大門地氈，以免催旺病星，建議放置灰色的大門地氈，並在下面放銅片及六個銅錢化解病氣，有助穩定家宅健康運。