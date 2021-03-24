東方日報C1：黃心穎急賣千萬樓套現　低市價1成甩手！

黃心穎自「偷食事件」後，事業與形象一鋪清袋，2年來零工作、零收入，坐食山崩，經濟壓力極大！最近，她以1,000萬賣出啟德天寰單位，持貨4年帳面雖賺145萬，但放盤期間，她一度減價50萬求售，最終以低於市價1成易手，明顯急於套現！

黃心穎於2019年4月被爆背當時男友馬國明搭上人夫許志安，形象即時直插谷底，所有工作全部煞停，被無綫雪藏至今，2年來零收入，只靠積蓄過活，經濟面臨巨大壓力！昨日有指她以1,050萬元放售啟德新盤天寰，最終減價50萬成交，呎價約2萬元，低於市價1成。該單位於2017年5月以855萬購入，帳面獲利145萬，扣除雜費估計仍賺逾百萬。對於賣樓套現一事，心穎昨日受訪時表示：「私人事不回應了，多謝關心。」

向高層𢱑Job失敗

向來喜歡投資「磚頭」的她，還跟家姐黃心美合資購入油塘Ocean One，在加拿大亦有物業。而當年買入天寰單位，是她首度以個人名義入市，還表示會自住，可惜收樓時撞正「偷食事件」爆出，她避走美國，故由家姐心美代辦手續，之後以2萬元放租；而Ocean One單位由心美居住，她則租鄰近住宅獨居至今。今次賣樓，相信是該單位租約期滿後，心穎為套現而直接賣掉。

其實心穎對娛樂圈一直死心不息，希望有機會復出幕前。與TVB仍有8年合約的她，今年初主動相約無綫高層樂易玲食飯，希望𢱑撈復出，可惜對方「落閘」講明要睇情況，並非她想復出便可，與同樣偷食人夫的朱智賢獲「放生」宣傳新劇相比，可謂同人唔同命！

許志安2豪宅揸手

心穎要賣樓撲水，另一主角許志安同是零收入卻水頭充足，手持兩個分別位於西半山及淺水灣的靚豪宅，市值超過1.2億元，當中西半山單位早就供滿贖契，可謂生活無憂！工作方面，安仔亦已「浴火重生」，去年中上VivTV節目《Chill Club》以招牌歌藝試水溫，下月更有機會到台灣拍劇，與周華健、蕭煌奇等合作《接招吧！製作人》（暫名），難得「有嘢撈」，當然要好好把握，近日他狂做運動備戰，希望「洗底」重新出發。

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