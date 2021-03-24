【NMB最強Body】橫野堇暗交橫山裕再劈腿尊尼仔

大阪女團NMB48雖然近年風光不再，但20歲成員橫野堇卻憑凹凸玲瓏的身材獲封「NMB最強Body」，去年推出個人寫真集亦大受歡迎。其火辣Body不止迷倒粉絲，連尊尼偶像男星亦被她吸引。橫野堇被爆暗撻39歲尊尼組合關8成員橫山裕，再與其同門師弟福本大晴過夜。

本月12日，橫野堇被拍到現身京都的劇場，欣賞橫山裕主演的舞台劇後，夜訪對方下榻一晚房租索價7萬日圓(約5000港元)的高級酒店度春宵，直至翌日早上10時才離開。在大阪與家人同住的橫野堇，據知每逢到東京工作，也會到橫山裕的寓所過夜，但2人絕不會外出約會。她對曾向身邊人坦言，雖然橫山裕年紀比她大一截，但被對方豐厚身家與人脈吸引。雖然橫野堇備受NMB力捧，但她無心戀戰，常揚言想早日離隊嫁人，又與約埋尊尼仔飲酒開P，令其他隊友看不過眼。

橫野堇更被指疑一腳踏兩船，她與橫山裕密會6日後，再被雜誌斷正與對方的同門師弟、尊尼仔組合Ae!group的21歲成員福本大晴開房過夜。2人先於梅田的居酒屋會合，食飽後再到戲院睇戲。期間2人為怕被人發現，全程刻意保持距離。散場後，橫野堇單拖到便利店掃貨，施施然到一晚房租僅5000日圓(約340港元)的廉價商務酒店會合福本。2人前後腳上房後，直至翌日早上約10時，橫野堇才單拖落樓，到附近的咖啡店買外賣，返回酒店餵飽福本。4小時後約下午2點，2 人才前後腳各自離開酒店。

大前日，橫野堇收工時，見記者即封嘴走人，其所屬事務所與橫山裕及福本所屬的尊尼事務所於雜誌截稿前亦未有回應。