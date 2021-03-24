EGL Tours東瀛遊×日本鹿兒島縣線上旅遊講座＂We Miss Kagoshima＂

【營業資訊】「好掛住日本呀！」呢個相信係不少香港人嘅心聲。雖然今年幾時先可以出發都仲未知，但日本鹿兒島縣已經做好準備迎接大家嘅到訪。EGL Tours 東瀛遊 × 日本鹿兒島縣線上旅遊講座＂We Miss Kagoshima＂，有鹿兒島縣政府香港事務所所長奧雄一先生，聯同我哋EGL Tours既專業線上主持，加埋鹿兒島縣人氣吉祥物小黑豚ぐりぶー（Greboo），帶你線上探訪久違了的南九州風光，包括仙巖園、屋久島Sankara Hotel & Spa酒店、福山黒酢桷志田黑醋工房，同埋其他鹿兒島縣人氣景點，神秘嘉賓都會驚喜現身！

當然唔少得同大家即場玩遊戲，送出豐富鹿兒島酒店住宿、旅遊禮券之餘，仲有EGL Market為大家送上鹿兒島A5黑毛和牛、鹿兒島茶美豚！

今個星期五中午1:30，一於睇實我哋EGL嘅Facebook Live睇定鹿兒島縣有咩玩啦！

日期：2021 年3 月26 日(星期五)

時間：1:30pm至2:30pm

平台：EGL Tours 東瀛遊 Facebook