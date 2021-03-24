【戲院網上同步】迪士尼宣布《黑寡婦》再度押後上映

新冠肺炎疫情影響全球電影票房收入，由於疫情未完全受控制，迪士尼今日就宣布一眾大片的映期改動。其中備受矚目的漫威（Marvel）超級英雄電影《黑寡婦》（Black Widow）將再度押後上映！

影片由原來的5月7日押後兩個月至7月9日上映，除了於戲院上映之外亦會於自家收費影視平台Disney+放映。除了《黑》之外，迪士尼動畫改編的真人版電影《黑白魔后》（Cruella）亦會於5月28日在戲院和網上「雙線」放映。一如以往般，Disney+用戶要額外畀多30美元才可收看兩片。

由於《黑》映期變動，原本於7月9日上映的首部亞裔角色孭飛的漫威超英片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），亦要順延至9月3日上映。在片中飾演「文武」的梁朝偉亦有於社交網站轉發影片映期改動的消息。此外，彼思（Pixar）的電腦動畫新作《盛夏友晴天》（Luca）亦將跟隨大熱動畫《靈魂奇遇記》（Soul）一樣放棄戲院上映改於Disney+放映。而由「神奇女俠」Gal Gadot主演的新作《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）就會押後至來年2月11日上映。