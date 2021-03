曾主演美國廣播公司(ABC)長壽處境劇集《The Goldbergs》的美國老牌男星佐治薛高(George Segal)昨日離世,享年87歲。

他的死訊由妻子Sonia公布,透露老公是因為冠狀動脈搭橋手術併發症離世。佐治除了拍劇之外,亦主演過多部電影。其中包括與女星珍芳達(Jane Fonda)合演的賣座喜劇《賊公賊婆做世界》(Fun with Dick and Jane),而1967年他憑經典電影《靈慾春宵》(Who’s Afraid of Virginia Woolf?)提名金球獎和奧斯卡金像獎最佳男配角。2017年他獲選於星光大道打星星,以表揚他對電視界的成就。