鍾嘉欣一入行識時務喪做：我覺得自己似一隻牛！

女神鍾嘉欣雖然嫁咗去加拿大，不過佢依然好受Fans歡迎，佢好識做，成日返香港之餘，仲有拍劇過戲癮添！佢近排開設咗個人短片頻道，實行同大家打成一片，嚟到第2集，就同粉絲Queenie一齊食住嘢講東講西。

嘉欣華姐出身，好快就受到無綫重用，入行初期嘉欣已知要星途順暢，就一定要聽話：「我覺得自己性格似一隻牛！」佢又話：「你叫我做咩我就會做，完全冇『No』呢個字，要做咪做囉，仲諗乜嘢，我有第2個選擇咩？做到自己攰爆、病呀、精神分裂為止。」佢又話：「每一個人都會遇到逆境，你有2條分岔路，1條就係你覺得係學習經驗，你就會好珍惜個過程，會能夠苦難中搵到喜與樂，可吸收到智慧；但如果當你揀咗負面嘅路，就好容易走入一個受害狀態，咁你就會陷入呢個漩渦，會愈來愈負面，會錯過成長機會，會好難會爬番上去。」

講到囡囡Kelly，嘉欣話Kelly一出世真係好似老公，但當Queenie話囡囡長大後開始似嘉欣時，佢即心花怒放話：「多謝！其實我覺得Kelly兩個都似，因為我老公有少少混血樣，個女有我老公獨特氣質，亦似我老公皮膚白，不過阿女就好似我咁精靈活潑，同埋佢講嘢好似我！」