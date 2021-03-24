「MJ」二女Paris Jackson　演繹純素時裝

英國時裝設計師Stella McCartney一直追求環保生活態度，除了本身為一位素食者外，由她主理的時裝品牌亦堅持不會使用任何動物皮革作為原材料。今季她個人同名品牌STELLA McCARTNEY更成為全球首個推出使用MYLO™️ by Bolt Threads製成服裝的時裝品牌，MYLO™️柔軟質感與動物皮革非常相似，但生產過程卻能減少對環境影響，可以將環保時裝潮流引領到一個全新境界。

由美國生物公司Bolt Threads研發的可持續純素物料MYLO™️，由真菌地下根的菌絲體（Mycelium）製成，是一種可無限再生並不含動物的皮革替代品。Bolt Threads技術團隊透過先進設計在實驗室重現森林底層的環境，讓菌絲體可以生長從而創造出MYLO™️這種環保物料，毋須再像昔日因為生產皮革或合成皮革般，必須經過畜牧及石油相關行業去破壞生態系統。自2017年，STELLA McCARTNEY與Bolt Threads已成為緊密合作夥伴，一直探索MYLO™️運用到時裝單品的可行性。繼2018年第1款採用MYLO™️製作的手袋Falabella於V&A博物館（Victorian & Albert Museum）中《Fashioned from Nature》主題展覽亮相後；今季兩個品牌再進一步運用MYLO™️設計出一款上衣及一款長褲，兩款單品均由品牌位於倫敦的工作室以「菌絲體」為基礎的材料板鋪設在環保尼龍，以手工製作，通過前衞、性感的運動風格服飾展現出Stella McCartney個人及其品牌對推動環保時裝的渴望及追求。