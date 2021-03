歌手泳兒養了2隻狗仔,一隻叫batman,一隻叫辣妹,昨日辣妹不幸病逝,令她傷心留言:「自從得知你患上腎病之後,就好擔心你會離開我。我萬萬都沒想到會來得這麼快和突然。不能陪着你慢慢的老去,我真的感到很遺憾。」她知辣妹怕拮針怕食藥,每次見到牠驚到全身震晒,她心都碎,她感謝辣妹撐到最後,她續寫道:「你在我懷裏離去的那一刻,我真的很崩潰。但是我相信對你來說是一種解脫。」她希望愛犬從今不用再受苦,牠永遠會喺她心裏面,最後說:「I really love u so much Mui!」