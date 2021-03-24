林依晨談婚姻問題頻做呢個小動作　網友質疑婚變

台灣女星林依晨2014年與圈外富二代男友林于超結婚，婚後兩人分隔台灣及美國兩地，兩年前林依晨為了造人暫時停工調理身體，但兩年過去肚皮仍然沒有動靜，而林依晨最近都積極復出，更宣布將會投入拍戲拍攝，最近她現身活動時，被問起婚姻及懷孕狀況時，30秒內摸了4次鼻子，被網友質疑她說謊，婚變傳聞甚囂塵上。

林依晨在訪問中間接承認人工受孕也曾嘗試，只不過還沒傳出好消息，被問到人生有沒有一定要當媽媽，她嚴肅的說：「這會是我蠻重要的旅程，我比較謹慎對待」。被問到會不會不習慣老公常常不在身邊？她苦笑回應：「我們已經9年了，也該習慣，只是現在要隔離，時間拉長，變成至少4個月才能見一次！」林依晨認為，婚姻中最重要的就是為彼此着想，希望對方能快樂，所以結婚這麼多年以來，兩人從來沒有起爭執：「生活中累積足夠默契、同理心不至於太難，當初選擇這個人，就因為跟他共同生活很舒服，我們會盡量找時間相處！」

雖然林依晨回答流暢，不過有眼利網友發現她短短30秒摸了4次鼻子，在心理學上被指有可能說謊，引發部分網友揣測婚姻是否出現問題：「感覺她的婚姻有很重的疏離感！」但不少網友則駁斥該說法：「摸鼻子是因為尷尬，尷尬只是說謊反應的一部分，所以摸鼻子不能等於說謊！」、「人家其實是鼻子癢不行嗎？」