復活節由朝食到晚　記得留肚

踏入復活節假期，除了安排不同的節日，亦可以留意多姿多采的節日盛宴，在這個節日不單有豐富早午餐，還有特別時段的午晚餐，晚餐亦有不同菜系選擇，大家可按需要自己的安排揀選合適的時段，由朝食到晚都無問題。

開胃早午餐

高空賞景

在天氣晴朗的好日子，一邊賞景一邊用餐，賞心樂事。銅鑼灣的ALTO Bar & Grill位於大廈頂樓，景色一覽無遺。餐廳在4月2日至6日推出散點早午餐，包括英式早餐、煙熏黑線鱈魚奄列配乳酪Mornay白醬、鴨蛋配黑麥麵包和焦糖醬班戟配雜莓，餐廳亦推出節日限定的鹽焗羊腿配烤蘿蔔、馬鈴薯及薄荷豌豆。加指定價錢可無限享用指定雞尾酒、玫瑰酒、氣酒酒、紅白餐酒及啤酒，到場的小朋友可獲節日甜品煎蛋白朱古力意式奶凍配杧果蓉及朱古力餅乾。

國際美食

香港人喜歡有得揀，一個早午餐若有多國菜式選擇，就更完美。尖沙咀Hotel Icon於4月2日至4日推出Silverbox宴會廳奢華復活節自助早午餐，客人可以一次過品嘗多國菜式、海鮮和即席燒肉等美食，還有廣受客人歡迎的星洲喇沙和北京烤鴨等菜式，甜品方面，當然少不了復活節朱古力蛋及可愛復活兔，老少咸宜。

慢歎午晚餐

早午餐就吃得多，午晚餐又如何？中的日式秘魯菜餐廳TokyoLima於4月2日至6日下午2時30分至下午5時半推出午晚餐Konnichiwa，前菜有T-3沙律、招牌Ki-mo-chi日式炸雞配辣椒蛋黃醫、檸汁醃吞拿魚及鱸魚魚生及吞拿魚與油甘魚壽司卷配紅菜頭蛋黃醬及香辣薄荷青醬。主菜5選1，分別有慢煮牛肋條佐芫荽肉汁及醃洋葱、香烤三文魚配海鮮醬汁、香烤雞腿配薯蓉秘魯烤醬Anticuchera、傳統秘魯式炒飯或炙燒龍蝦配香辣奶油醬，最後來一口糕點配青檸幕斯清清味蕾，吃完再去散散步，感覺剛好。

邊飲邊歎

難得有個長假期，可和朋友或家人暢飲，中環美國加州燒烤風味餐廳Big Sur於4月2日及5日下午4時至6時，推出2小任食暢飲套餐，食物方面有多煙熏兔肉墨西哥夾餅配巴哈醬及粟米莎莎醬墨西哥夾餅、炸鹽漬鱈魚丸子配墨西哥辣椒大蒜蛋黃醬、烤煙熏兔腿肉、墨西哥粟米和應節十字包等，飲品方面則有啤酒、手工啤酒、3款Margarita 雞尾酒和精選紅白餐酒選擇，酒迷相當應會很滿意。

主題晚餐

意式滋味

來到晚餐，想靜靜地和另一半過節，可揀選富特色的西餐。灣仔The Hari Hong Kong意大利餐廳Lucciola於4月2日至5日推出4道菜的節日特色餐單，客人先以新鮮生蠔作開胃菜，頭盤是香口的蕁麻熊葱餡餅配卡斯特馬諾芝士、烤松子及杏仁，緊接是用白蘆筍、有機蛋黃和醃製豬肉面頰作配的湯品，主菜是豐富的烤羊架，最後以黑朱古力流心蛋糕配自家製馬斯卡彭芝士雪糕作結。客人也可點選節日限定雞尾酒Down the Rabbit Hole，邊喝邊談心賞放景。

繽紛中菜

假期也是和家人享天倫樂的好時機，攜老扶幼的話，聚餐選中菜頗為合適。沙田帝逸酒店中菜廳逸軒於4月2日至6日晚上推出6道菜的繽紛節日套餐，部分食物更有特別造型。如精選點心拼盤除有乾蒸流心蛋牛肉燒賣，還有流沙兔仔包和雞仔鹹水角，其他菜式包括白色羅宋湯、土匪羊伴紅玫瑰果煙熏蛋、蠔皇燴6頭花膠伴天白花菇、沙薑手撕雞和金瓜鳳粒日本蛋炒絲苗，甜品則有椰絲白兔仔和大白兔糖奶凍，無論大人或小朋友都啱食。