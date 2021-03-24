楊明推翻認罪答辯獲批　2項控罪5月重審

藝人楊明去年8月於山頂馬己仙峽道發生交通意外，被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」3項罪名，其代表律師之前指沒有證據顯示楊明當時的精神狀態（Mental State），今日於東區裁判法院續審。早前他否認首項控罪，承認第2、3項控罪。

楊明下午1時50分由女友莊思明和經理人陪同抵達法院。期間有人在他身後高舉標語，現場所見，楊明似是心事重重，不發一言便步入法院。

裁判官鄧少雄指接納辯方解釋，認為被告案發時未能理解當時資訊，裁定楊明「拒絕提供血液樣本作酒精測試」罪名不成立。至於早前他已承認其餘2罪，楊明需還押等背景報告，4月14日判刑。

就還押一事，楊明代表律師跟法官爭拗指案件無死傷，法官則指楊明的駕駛技術及態度都有問題，無死傷只是僥倖，所以需要還押，現場人士聞言，有人鼓掌，有人落淚，雙方行出法庭，即發生口角，有人話要開香檳，楊明粉絲則叫聽審者不要多口，雙方爭吵一輪。

楊明當聽到需還押時，他跟女友的表情都非常愕然，楊明向莊思明交低隨身物品後，原本想行入犯人欄但又折返，因要取回身份證，之後再行入犯人欄，而楊明的代表律師希望求情，不斷向法官表示楊明之前已受到懲罰並且賠上事業，但法官不接納求情，律師繼續說，最後法官不耐煩地問：「你講完未。」

辯方律師一度提出保釋等候上訴，裁判官鄧少雄批准休庭。辯方律師指楊明有意推翻另外兩罪的認罪答辯，因當初向楊明提供法律意見時，令到楊明以為不會被還押及判監。辯方律師又指自已提供了不恰當法律意見，待楊明推翻答辯後，他不再代表楊明。法庭批准推翻認罪，2項控罪5月11及12日再審，屆時會由另一裁判官主審，被告獲准保釋。

楊明離開法庭時，他企定給記者拍照，見神情輕鬆了許多，更叫大家小心，但問為甚麼推翻認罪等問題，他沒有回應就離開！

案件編號：ESCC2365/2020