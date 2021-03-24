本日日本：安縵創始人出手！全新高檔酒店品牌登陸廣島

以奢華住宿體驗令人留下深刻印象的安縵酒店（Aman Resort）。早前安縵的創始人 Adrian Zecha 與日本酒店集團 Naru Developments 共同打造了一個全新的日式酒店品牌Azumi，剛於3月在廣島縣尾道市分別開設了首間酒店Azumi Setoda及別館yubune。

Azumi Setoda位處瀨戶內生口島之上這個美麗的小島盛產柑橘，綠樹成蔭，自然風光美不勝收。選址於此，希望透過尊重這裏的文化、歷史和飲食，同時表現出旅館的傳統特色。Azumi Setoda採用日本傳統建築技術，利用在瀨戶田約140年屋齡的古屋、昔日作為鹽田業用途的舊堀內邸來改造，除22間客房外還有庭園、餐廳、酒吧、休息區和商店等。

此外，設於Azumi Setoda對面的別館yubune則配備了錢湯、桑拿浴室、溫泉休息室和14間客房，錢湯內新穎的壁畫由藝術家MAI MIYAKE創作，以瀨戶內海的島嶼、大海和生物為主題，男湯繪畫的是白天的場景，女湯則是夜景。在格價定位上Azumi Setoda走的是高價位路線，而yubune相對大眾化一些，若不打算住宿，也可選擇只在yubune泡湯和蒸桑拿，享受悠閒的度假時光。

Azumi Setoda / yubune

地址：廣島縣尾道市瀨戶田町瀨戶田269

房租：Azumi Setoda每晚65,000日圓起（約HK$4,680，包錢湯入浴及早餐），yubune每晚約20,000日圓（約HK$1,440）