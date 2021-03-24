「波子迷」必入　德國兩大巨頭聯名系列

自2018年起，德國時裝品牌BOSS就與以製造跑車聞名的德國汽車品牌Porsche（保時捷）展開合作關係，由BOSS為全球Porsche賽車隊提供官方服裝，其後於2019年春夏季度更正式推出Porsche x BOSS聯名系列，讓一眾並非Porsche旗下賽車手的「波子迷」一樣可以有機會穿到結合兩牌元素的服飾單品。今季已經是雙方第5度聯名合作，服飾設計仍然可以體現出兩個品牌對品質及創作理念的共同追求。

Porsche歷年推出的所有高性能跑車設計都兼顧優雅及力量，今季Porsche x BOSS聯乘系列的設計靈感正是源自這份經典美學。系列服飾採用BOSS標誌性的剪裁工藝，運用弧形接縫及彩色飾邊細節勾勒出流暢的線條感，藉此呼應Porsche跑車獨有元素。當中登場單品包括：Bomber Jacket、Knitwear、Polo Shirt及Jeans等等，除了採用簡約低調的黑白雙色，更加入活力的藍色點綴，輕易將各款服飾設計融入日常正裝及假日休閒造型當中。