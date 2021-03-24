9大節目輪住上　《開心大綜藝》Live騷培訓人才

無綫舉行「超級綜藝 隆重登場」記者會，宣布9個全新超級綜藝節目將在4月5日開始隆重推出，分別是新聞資訊節目《尋人記》、《艾粒x農夫特備節目》、配音真人騷《好聲好戲》、音樂真人騷選秀節目《聲夢傳奇》、媽媽吐心聲的《日日媽媽聲》、知己歡聚清談節目《諸朋好友》、音樂格鬥場《演鬥聽》、大型綜藝娛樂直播節目《開心大綜藝》及全新的《勁歌金曲》，期間更史無前例進行「九珠連環」切燒豬儀式，代表9個綜藝節目登場。

無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉在台上表示，《開》這個live騷最貼近觀眾及香港，與市民同步了解香港發生的事，有多位主持，希望大家可以見到更多live騷的主持接班人，承傳下去，亦會有很多新面孔及有名的歌手上來TVB跟大家見面，亦預告除了此9個節目外，之後會有其他節目。

受訪時，志偉表示想培養綜藝主持，這些綜藝節目全靠幕後集思廣益度出來，問到節目可像當年的《歡樂今宵》？他謂：「未係全部，會有搞gag、扮嘢、玩遊戲、唱歌、訪談，希望香港可以有live騷，星期日晚有綜藝節目觀眾可以坐喺屋企食飯睇電視，等大家知道香港發生嘅事，如果有奧運選手、國際巨星上嚟，可以畀佢哋上嚟呢個節目宣傳同表演。」問到可是繼《歡》，相隔10多年再有直播綜藝節目？他表示：「都係，好耐冇live騷，係好大挑戰，唔敢講做得好，但一定要踏出第一步，依家做現場騷人手不足，上次做吳孟達個live騷踢晒腳。」他又謂《開》每周是不同監製，以訓練不同人，現時亦有開訓練班招收演員及幕後。

問到他和祖藍可會上去做嘉賓？祖藍表示會在後排掩護大家，志偉即笑言會迫他出來，始終是扮嘢始祖，又謂已打了2個電話邀神秘嘉賓。講到李克勤亮相《聲夢傳奇》，他謂對方是做保母，如果參賽者想找甚麼導師都都可以叫克勤幫手。問到綜藝節目攻勢可是其4月的生日禮物？他笑言已忘記自己生日，TVB是其家，很開心可以回家打理生意。