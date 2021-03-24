江美儀玩踢爆　方力申載馮盈盈坐順風車

藝人方力申及江美儀出席無綫綜藝節目記者會，兩人一同主持《開心大綜藝》，小方坦言繼《美女廚房》後，相隔10幾年再做綜藝節目，表示要做心理準備：「開會時演藝畢業嗰啲全部都好勁，百般武藝，即場反應又好快，拉埋我出去，搞到我出晒汗，最難係監製問番我哋想做咩，真係好似大學做project咁樣。」講到此是live騷，兩人大呻好大壓力，小方重提當年與葉璇主持奧運的「罵戰」：「就係因為Live騷出事，其實當時我哋度緊稿，不過就出咗街，大家誤會咗10幾年，都好想澄清番，有人最近同我講其實當時都聽到我哋度緊稿，終於有人做證人。（驚唔驚再講錯嘢？）好驚呀，尋日開會時大家覺得我謝晒。」

講到嘉賓，他們笑言是自己搵，可以從藝員名單中選出來，小方透露想邀請王菀之，江美儀笑言想邀古天樂。講到小方被踢爆玩交友App，江美儀即大爆：「尋日好多女同事要坐佢順風車，要佢送番屋企，其中仲有港姐冠軍。」問到可是馮盈盈？小方即避談，續講番交友App：「玩到畀人投訴要我影相認證自己，因為覺得嗰個唔係我，但真係我嚟嘅，我依家開得番啦，所以嗰啲緋聞係假，我係單身，如果我有拍拖就畀人扭耳仔啦。（緋聞女友陳瀅會唔會嬲？）我哋係朋友啦，佢都知我玩交友App嘅。」

另外，講到大埔比華利山出現騙徒，有指江美儀與他認識，她表示：「我係識，佢搵我做嘢，去過佢屋企幾次，都想知點解話我同佢熟，都係透過街招先知道佢呃錢。（佢有冇叫你投資？）佢知我冇錢啦，點會叫我。（有冇聯絡佢？）經理人有嘗試搵佢，但搵唔到。」