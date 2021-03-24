馮盈盈被封Do姐接班人　陸永都睇好！

前港姐冠軍馮盈盈及農夫出席無綫綜藝節目記者會，一同擔任《開心大綜藝》主持，還有森美、林盛斌、阮兆祥、陸浩明、方力申、江美儀、麥美恩及吳若希等藝員。期間汪明荃亦有上台，笑言：「我仲喺度，要監視佢哋，重要日子先會出嚟。」鄧智堅等藝人上台表演「現場廣告」環節考急才，期間扮「姜蓉」跳舞，被麥美恩「兜巴星」叫他行開，睇完後汪明荃即笑言：「好似睇緊《歡樂今宵》，我係咪真係次次要嚟？」阮兆祥笑言：「你唔使做神功戲就嚟！」她即回：「驚你呀！」

其後盈盈及農夫一同受訪，講到節目是Live騷，盈盈表示：「尋日開會發覺主持都要有好多表演，要度橋、排練，好多嘢做，尋日開完會方力申驚到胃痛離場，我就頭痛住走。」問到直播可怕講錯嘢？盈盈坦言：「好驚呀，我恃住錄影亂講嘢。」問到農夫可會幫她兜？C君即抵死謂：「如果佢講錯嘢仲幫佢兜？梗係即刻現場重播啦！」盈盈即記起當年選港姐時又是講錯嘢，當時是農夫做主持，陸永即笑言：「但當年你講錯嘢都贏到。」

講到盈盈被踢爆開完會坐方力申順風車離開，她即解釋：「因為我尋日同麥美恩冇揸車，所以我哋一齊坐方力申架車出將軍澳，同車仲有佢嘅女助手，一個人車三個女仔出去，佢好有風度。」

另外，提到農夫與艾粒主持的《艾粒x農夫特備節目》，他們在台上笑言因未想到節目名，3個構思名稱分別叫《忠於鄭裕玲》、《今晚好想DO》、《原來我係人》，十分抵死，又指節目其實是搵Do姐的接班人，問到節目名可有問Do姐意見？陸永笑言：「冇問佢意見，唔好驚動佢，改名唔使問佢啦。」對於盈盈被封為「Do姐接班人」，陸永即睇好她：「我都覺得佢係其中一個，又係演戲出身，做主持又得。」盈盈謙稱：「唔覺得自己係，自己負責接tag同接下班。」