新谷姬加　極透明美白天使

現今世代嘅人好重視自己嘅存在感，所以不難見到佢哋熱中於不斷更新社交網，亦不停咁吸引大家嘅關注，唔希望畀人當透明。不過，透明感強烈卻係一個大賣點，好似新谷姬加咁就被形容為擁有超強透明感喇！

可愛童顏

大家都知道，家陣嘅手機同電腦程式都有美圖功能，所以好多時睇女仔張相，見到佢哋嘅肌膚又白又滑，好有可能係P圖，而日本寫真女優拍出嚟嘅寫真亦係一樣，不過睇佢哋演出嘅寫真DVD作品就見晒真章，發現唔少女優嘅肌膚都唔似照片咁白滑，不過呢種照片與影片嘅差距就絕對唔會喺新谷姬加身上出現。

今年22歲嘅佢被形容為美白天使，一來擁有天使般嘅可愛童顏，稚氣未消又夠純真，的確係惹人憐愛，二來身材纖巧苗條，肌膚白滑細嫩極具透白感，別具吸引力。雖然上圍得C Cup，但係因為身材夠瘦，所以顯得分量十足，而阿妹仲擁有一個35吋巨躉，睇落又多一個凸出之處。

重新晒美肌

姬加其實好細個就已經拋頭露面，有幾細？喺2012年亦即係佢大約12歲嘅時候就以童星身份演出，當時嘅藝名叫做中澤姬香，推出嘅寫真DVD作品有成19部咁多。另外，阿妹仲以少女偶似身份發揮青春活力，出道以來效力過嘅組合包括Party Rockets、Spice同SHAMLOCK。除此之外，佢仲曾經活躍於舞台劇，好似上年就參演過舞台劇《歌德系魔法乙女》喇。

阿妹改用現時藝名之後，到今年2月至正式推出最新寫真DVD《VenusFilm vol.9》，可以話正式重新喺寫真界出發，而佢嘅纖巧身段以及極具透明感嘅雪白美肌，好快就獲得業界及寫真迷嘅注目。至於點解姬加嘅肌膚咁嫩白呢？可能同佢成日浸浴有關，佢話自己每個星期都有2至3去錢湯浸浴，仲話希望喺新一年可以嚟一次全日本溫泉及錢湯稱霸添！

新谷姬加近期積極喺寫真界發圍，所以喺佢嘅社交網中，可以見到佢不時現身雜誌嘅消息，當然亦可以睇到佢好多性感寫真啦！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎4吋

三圍：31C-24-34