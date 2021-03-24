「虐待」許冠文？錢嘉樂：唔關我事

藝人許冠文（Michael）與不少影壇前輩，為拍抗疫電影《總是有愛在隔離》，不收片酬、不辭勞苦，經常要通宵拍攝，其中一場講述他與錢嘉樂、王凱韋、馮勉恒走秘密水道逃離酒店的戲，4人在34度炎熱高溫天氣下，穿上全套潛水衣裝備拍攝，未正式開機，各人已大汗淋灕，工作人員不時為4人抹汗補妝。

雖然要捱夜、捱熱拍動作戲，但為業界出力的Michael不但沒有怨言，還樂在其中：「我唔係專門做動作戲，但我幾鍾意做動作戲，因為唔使諗對白，如果係好嘅動作，唔使解釋，同埋係喜劇，我最鍾意做全世界都明嘅動作戲，非洲人睇一樣、中國人睇又一樣，咁就最好！」

同錢嘉樂鬥戲

今次與嘉樂有最多對手戲，Michael說：「我多數度文戲，有幽默感嘅對白，佢就負責動作、打鬥，幾有火花，佢會度一啲嘢我唔會諗到！」與Michael有最多對手戲的嘉樂，身兼動作導演，被問到是否「虐待」前輩，嘉樂說：「潛水衣唔關我哋動作設計事㗎，我哋負責實行啫！」

原來嘉樂早在35年前曾與Michael合作，他說：「Michael未必記得，我喺《智勇三寶》做過佢替身，今次係第1次以演員身份合作，喺《總》中演佢細佬，可以同偶像合作，每日開工都懷住緊張又期待嘅心情。」