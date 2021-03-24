索女真身　誘人定嚇人？

呢期網上流行「Before & After」嘅挑戰，即係將以前嘅相同現今嘅相一齊擺出嚟，等網民品評一下。日本有AV女優就放咗將減肥前嘅相，前後對比度極大，而美國有位醫學美容女醫生兼IG網紅同樣咁玩，又真係好大差別喎！

脫下制服勁養眼

制服誘惑嘅魔力，相信唔少男士都明白，只係大家有冇諗過，原來索女穿起制服，未必會令佢嘅魅力得到加分呢？喺IG擁有超過6萬5千個追蹤者，嚟自美國嘅IG女神Victoria Barrett，早前就將自己工作嘅照片放上網，然後再用換上性感衣服嘅自拍照進行對比，唔少網民都話佢唔着制服時，正過佢着制服多多聲！

原來Victoria Barrett除咗係網紅外，佢仲係位醫學美容醫生，而平時工作時，佢唔單止要着住套超密實醫生服，仲戴埋個口罩，真係幾索同幾好身材都冇用，難怪佢解除裝備後，網民話咁樣仲養眼啦！

AV女優減肥前

AV女優無時無刻都要保持索樣，先至可以畀到男士幻想嘅空間。不過早前戀愛系AV女優藤田梢（藤田こずえ），卻喺Twitter上分享佢入行前未減肥兼冇化妝嘅相，差異極大嘅外形，即時成為網絡熱話。今年19歲嘅佢，身高153cm，2020年9月出道拍寫真，今年2月以S1專屬女優身份轉戰AV界，早前為慶祝Twitter追隨者人數突破一萬人，於是嚟個「Before & After」嘅挑戰，就係分享佢幾年前同今時今日嘅相片，等大家睇佢呢幾年嘅變化。佢話減肥前嘅體重係117磅，而現在就只得88磅，除咗身材苗條咗之外，個樣亦靚咗好多，可謂判若兩人！

美女盛產地選舉

日本網絡調查網站goo ranking，每年都會舉辦最盛產索女嘅都道府縣選舉。去年喺呢個選舉中，冠亞季順序排名係秋田縣、東京都同福岡縣，而喺今年嘅頭三位仍然係由呢三個地方奪得，不過排名就變成秋田縣、福岡縣同東京都。咁東京都有邊個AV女優代表呢？就係35E嘅椎名由奈及35C嘅相澤南，絕對係最具人氣之選。至於福岡縣，就梗係34D嘅初川南，同喺2016年5月引退、現做緊YouTuber嘅上原亞衣啦！秋田縣嘅AV代表則係前人氣AV女優愛咲Miu，以及35G超人氣巨乳女優櫻空桃。喺眾多嘅索女中，大家覺得邊個最正呢？