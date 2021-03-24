幫香港人減壓　伍仲衡自稱係Pop Guy

音樂人伍仲衡下周舉行音樂會，邀來羅敏莊、黃翊及海俊傑等共二十多位歌手擔任嘉賓，今晚綵排八、九十年代經典歌曲環節，安排記者探班。大會防疫意識高，正式演出會向入場觀眾大派防疫包，而有份演出的所有工作人員都已通過檢測，每場演出歌手更獲「私家咪」。

伍仲衡與羅敏莊齊受訪，問到心情是否開始緊張？他說：「我係興奮，會享受演出，所以唔記得緊張。今次係現場同網上同步演出，所以即使身處芬蘭同杜拜等地都可以一齊睇到。（有神秘嘉賓？）有男有女囉，黎瑞恩就一定啦。（你唱歌帶驚喜畀觀眾？）驚驚嚇多啲。」他揚言自己食八、九十年代歌曲奶水大，希望透過今次演出帶給大家集體回憶：「幫香港人減吓壓。」羅敏莊笑指他是偶像派，又叫他表演古典音樂，伍仲衡風趣回道：「我其實係實力偶像派，亦係Pop Guy（粗口諧音）。」引得全場大笑。另外，羅敏莊再次成為無綫人，自動波未有接受其他電視台訪問，談到與ViuTV的合作，她坦言：「其實去年10月已完，只係佢哋啲錄影排住出咋。」

而黃翊及海俊傑屆時會大唱八、九十年代經典金曲，黃翊謂：「希望帶領氣氛，台下觀眾會跳吓、郁吓，每首歌都代表一位巨星。」問到二人是否要跳勁舞配合？海俊傑笑言：「勁過城城。佢哋冇安排排舞，我哋只好打天才波，最緊要係搞到有氣氛啫。」

問到近日是否忙於記歌詞？他們表示大部分金曲早已琅琅上口，問題不大。他們又大讚伍仲衡「勇敢」：「佢搞實體演唱會喎，如果做得好，或者有其他公司都有興趣，多啲人搵我哋做嘢。（遲啲你哋自己開騷？）都係等公司安排啦。」