【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月十三壬申金執日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、理髮、掃舍

忌：安床、修渠、開井

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、3、4、9

幸運顔色：紅

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

伴侶諸多要求，感委屈要照直講，勿收收埋埋。

金牛

事業運上升，賺錢不費力，投資股票將有斬獲。

雙子

單身者別待在家中，脫單要主動出擊才會成功。

巨蟹

易遇上貴人，有利求職，與人合作投資有着數。

獅子

事業發展陷入困境，但調整好心態就沒大問題。

處女

雜務纏身，內心煩亂，謹記行事不能輕舉妄動。

天秤

職場上有可能出現突發事故，宜聽取別人意見。

天蠍

家庭溫暖成為工作動力，遇上挑戰也無畏無懼。

人馬

人緣佳，只要出聲，大小難題都有人為你解圍。

山羊

已婚者要注意溝通，親切的笑容可令感情升溫。

水瓶

得饒人處且饒人，咄咄逼人只會令同事生厭。

雙魚

手頭上的工作可望完成，宜趁機好好休息。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）兔 易動氣

鼠

頭頭碰着黑，行事要留意細節，勿多管閒事。

牛

精力充沛，全情投入工作，可博得上司歡心。

虎

是日沖煞，運氣平平，加強團隊合作較有利。

兔

脾氣差，見到不順眼的事，都會忍不住動氣。

龍

頭腦轉數快，處事夠理性，宜制訂生活大計。

蛇

不乏創新意念，可望於工作上展現個人才華。

馬

滿招損，謙受益。別因一時得意而趾高氣揚。

羊

貴人助力強，多向前輩取經，有利事業發展。

猴

偏財旺，易有意外進帳，惟投資股票勿瞓身。

雞

人氣差，內心想法容易遭到家人或同事否決。

狗

頭昏腦脹，工作易出錯，更要提防因財失義。

豬

待人要謙遜，若態度囂張，有可能招惹小人。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座比例

近日IG有個十二星座比例，是根據出生圖資料，再以統計形式計算，看看那個星座在出生圖出現最多。出生圖是你出生那一刻，天上行星坐落在甚麼星座去計算出來，所以每個人都有屬於自己的出生圖，就算差一分鐘都不一樣。

這個十二星座比例玩法，很容易在網上搜尋得到，再輸入你的出生資料包括年、月、日、時間及地點，資料愈準確，相對分析亦愈準確。計算方法會以比重去計算，所以提一提大家，如果沒有出生時間就難一點，因為上升及月亮星座的比重也很高，會影響整個統計的準確性。

分析贏得《全民造星III》冠軍、跳折骨舞好厲害的Ben Ben，其出生圖重點包括太陽在白羊、月亮和火星在處女、水星及金星在金牛，沒有出生時間就沒有上升星座。以十二星座比例來說，最多是處女、白羊和金牛；以元素計算，最強是土元素，一個非常踏實及固定的特質，金錢及物質的安全感很重要。如果以星座的代表性來說，當然以太陽、月亮及上升星座的比重最高。Ben Ben的表現算是沉實，需要時間融入陌生環境，極怕羞且說話不多，完全不像白羊座；土元素的影響都很大，消化事情是需要時間，當熟悉之後就會堅持到最後，不會半途而廢，而且非常固執，正如Ben Ben要跳折骨舞，就算斷手斷腳都在所不計。