陳欣妍靠藥物控制遺傳病　急跌20kg面都凹埋

身材出眾的女星陳欣妍（Shirley）跟所有女士一樣，視減肥為終生事業。她自爆體重曾高達62kg，只因美食當前難敵誘惑！她靦覥說：「當時唔貪靚，覺得自己開心就得，而且冇嘢食冇晒朋友嘛！後嚟唔知好彩定唔好彩，發現甲狀腺有問題，一下子瘦到約42kg，面頰凹晒好恐怖！」

天跌落嚟當被冚

病發令Shirley的心跳不規律，出現心悸徵狀，加上情緒受到影響，令她明白健康比一切重要。問到有否擔心徘徊在生死邊緣？她說：「我份人天跌落嚟當被冚，而且呢個病係遺傳，見過媽咪最差嘅情況，又知道食藥可以解決得到，唔算太擔心嘅，不過直到依家，我都要定時定候食藥。」

作為女藝人，Shirley笑言於飲食方面相當任性：「最勁試過一個人隊咗成個羊腩煲，仲食咗碗幾飯。我有啲變態，覺得放假要食到個胃脹晒先似樣，最減壓就係食完就瞓，瞓完再食。（肥番點算？）冬天着鬆身衫冇咁易察覺，如果我要瘦亦都好容易，食番一個禮拜白烚嘢，同配合做運動就得。」又自爆小秘密，每天出門工作前，都愛做10分鐘爆汗TRX運動，對她來說相當奏效。

恨演女殺手

談到工作展望，她直言戲癮大發：「舊年拍咗套印度片，覺得自己鍾意演戲。雖然畏高，但好想試吓挑戰做女殺手。（最想同邊個男演員合作？）許光漢，佢無論唱歌同演戲都好掂。」記者笑問她可擔心男友沈震軒呷醋？她笑言：「唔驚，我成日都轉偶像，所以佢唔係好理我。」