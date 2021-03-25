網紅脫下體毛博出位　鐵騎大叔為點擊P圖成美女

內地一名叫穆雅斕嘅美容KOL，平日分享扮靚心得，樣靚身材正，閒閒地一段片已有過百萬次點擊，粉絲人數超過1100萬追隨！呢日佢直擊自己脫下體毛，片中見佢瞓喺度、攬住公仔，未開始已經表現緊張，當治療師進行脫毛過程，佢竟然嗌到劏豬咁，叫聲悽厲。雖然有用圖案遮住重要部位，但穆雅斕竟然出口術，自爆下體係水滴形，令網友無限FF！不過有網民似乎唔buy，狠批低俗重口味，鬧爆為呃like乜都做得出！

網紅出位手法層出不窮，日本有一名叫「宗谷の蒼氷」嘅美女鐵騎士，樣子甜美，配一頭自然秀髮，因經常分享與愛驅合照成名，唔係止吸引愛Bike之人畀like，亦榮升網絡新一代宅男女神。不過估都估唔到，呢位美女真身原來係一名中年阿叔，平日靠變臉app化身成索女，「變性」原因係知道網絡世界冇人會留意大叔，為讓愛驅多人關注，決定化身美女，騙照破千like竟然好有成就感，一玩愛上做網紅！

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