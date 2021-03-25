【終年28歲】荷里活前童星Houston Tumlin自轟身亡

曾在2006年荷里活賣座喜劇《絕世車王》（Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby）中飾演韋法奴（Will Ferrell）爛口兒子的前童星Houston Tumlin，前日下午自殺身亡，終年28歲。

據知他是於阿拉巴馬州Pelham寓所內吞槍自殺，事發時其女友Charity Robertson亦在他的家中。現場並未有發現遺書。事後女友於社交網站宣布男友死訊：「我仍然覺得這是場噩夢，卻始終沒法醒來。我非常愛你，謝謝你在這段時間如此毫無保留地愛我。我的心完全碎了！」13歲的Houston因主演《絕》而走紅，不過他並沒有繼續演戲反而後來加入美國空軍，退役後便在電訊公司工作。死前1個月他亦有於社交網站提及與《絕》的另1童星拍檔Grayson Russell拍攝時的情況。

Houston離世消息傳出後，《絕》的導演Adam McKay於社交網站留言哀悼，表示為Houston離世而感震驚以及心碎，並大讚他為人樂天和有才華，永遠不會忘記他們一起時的歡笑和美好時光。