Air Max Day重頭作　演繹復古田徑美學

早前CLOT x Nike Air Max 1“Kiss of Death”相隔15年後復刻登場，立即讓潮流界再次把目光注視到Air Max鞋款上，加上一年一度Nike Air Day（3月26日）即將來臨，Nike當然會按照過往多年慣例為這個大日子推出一款全新Air Max鞋款。今年全新登場的Air Max Pre-Day設計靈感就源自Nike昔日於田徑跑道上的革命性鞋款，並將Nike Air氣墊單元採用新世代嶄新突破性設計呈現，為這款散發濃濃復古田徑美學的鞋款注入科技感。

Nike於上世紀70s相繼推出的田徑鞋款包括：Cortez、LD-1000、Daybreak及Tailwind，彼此都擁有着相同的設計共通點，同樣是以修長鞋身勾勒出利落外觀並配搭Waffle大底，營造出於田徑跑道上疾速飛馳的動感。今年Air Max Day主角Air Max Pre-Day就運用環保概念重現此田徑風格，鞋身使用了永續物料包括：再生聚酯纖維（Recycled Polyester）及人造麖皮（Synthetic Suede）製作，確保每對鞋款均用上佔總重量至少20%的再生物料打造，後踭位置的Nike Air氣墊單元更採用中空方式嵌入中底，此設計除了可以減輕鞋身重量外，更可減少腳踭與Nike Air氣墊單元之間不必要的層次結構，從而讓雙足可以更明顯感受當中帶來的反饋回彈。首發配色Liquid Lime運用不同深淺的綠色拼湊出層次感豐富的鞋身，鞋側再配襯上黑色Swoosh標誌，以充滿復古風格的色彩組合向上世紀70s誕生的Nike田徑鞋致敬。