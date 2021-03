疫情下冇得去旅行,所以好多人都轉玩本地遊,其中行山就最受大家歡迎,可以睇靚景,又可以練體能,最緊要係着少啲布都唔會畀人鬧賣肉,而係健康性感!

應屆港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)最近首次去咗行山親親大自然,一如既往,以素顏上陣,不過佢冇穿上緊身運動bra top加緊身褲,而是穿上普通運動Tee加修身運動褲,打扮低調,望落真係好純情!她留言表示:「Find something you love... then do it everyday」網民紛紛留言讚她:「健康又靚女」、「So sweet」、「果然與別不同好有個性」。

而一向係行山常客嘅陳婉衡,例必着得健康性感,所以同謝嘉怡真係好大分別。