《正義聯盟》導演爆本來想請金像影帝演超人死敵

千呼萬喚始出來的4小時導演剪輯版《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）最近於串流平台HBO Max播出，導演薩克薛達接受訪問時，透露拍攝2013年DC電影宇宙首部曲《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）時，證實曾想邀請金像影帝丹尼爾迪路易斯（Daniel Day-Lewis）飾演超人死敵薩德將軍！

薩克薛達笑言好戲之人丹尼爾可以演活任何一個角色，如果他打電話來，甚至可以讓他演女主角凌露絲！最後薩德將軍是由另一好戲之人Michael Shannon擔任。

《薩克薛達之正義聯盟》於3月19日至21日於HBO Max有高達180萬用戶收看，雖然比去年《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）的220萬用戶少，但比對家Disney+的漫威超級英雄電視劇《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）的170萬用戶收看高，不過《飛》就打破Disney+首周末最多觀眾紀錄。