靈敢侶情：為食免費餐可以去到幾盡？

兩星期前，台灣朋友告之：一家壽司店推出「名字有『鮭魚』全餐免費」優惠，思想正常的我當時還問：誰會參與？沒人會叫鮭魚。

一星期後，始知自己的思想實在過分正常，原來已經有一班台灣年輕人為吃免費餐，而將名字改成鮭魚。有人更想到乘機賺番筆，餐雖然免費，但照樣向朋友收一個特價費用，任食之餘還有錢搵。

相關改名報道陸續出街，大部分網民均罵到七彩，然後我想：假如此優惠在香港出現，會否有人參與？

在香港若想改名，必須先找律師做改名契，然後拿契到入境處更換身份證，連車費你預大概一千元。吃飽後若想改回原名，又多一千，即合共二千。所以除非那間壽司店每每埋單過萬，否則都好難叫得郁日日忙到抽筋的香港人。

但以上二千元費用，其實還計漏一項，話說律師和入境處的辦公時間，跟大部分打工仔的上班時間都一樣，換言之若想改名，最好彩都要請半天假，來回改兩次便是一天。即是說在二千元費用之上，還要再蝕一天有薪假。

因此我想，應該沒有，改名實在太貴。

所以說，貪小便宜都要看天時地利，不過即使有得貪，也不要表現得太荒唐，有報道說有人點了一桌壽司，卻只吃鮭魚而不吃飯，此舉就如在自助餐搶一大盤只吃幾件，不但浪費，更失掉品格，所謂的賺一餐，真的值得？

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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