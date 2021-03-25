裸露底線除剩內衣褲　顏子菲嗒栢天男糖貼錢纏綿

藝人顏子菲有份參演ViuTV科幻題材新劇《冥冥之中》，跟「男神」栢天男分別於兩個世界譜出兩段情，劇情充滿新鮮感︰「呢個角色好神秘，一個世界係Coffee Shop嘅店長，對佢有好感，而喺另一個世界就係公司嘅CEO，係佢嘅上司，佢好好彩有咁多靚女圍住佢，兩個角色嘅年齡層、身體語言、服裝都有好大分別，拎咗個劇本揣摩咗好耐，究竟點喺外貌、髮型、聲音上可以令觀眾好明顯咁分辨到。」

角色發揮空間甚大，她卻有所「挑剔」，全因跟栢天男缺少親熱戲碼︰「呢個我要同導演、編審私下傾傾，點解冇嘅？我聽番幾乎個個女仔都有，點解唯獨漏咗我嘅？Hello！I am here！」續講笑話要出手「收買」導演︰「成日講笑話要寫張Cheque畀導演，或者私下畀封利是佢，貼錢都要加多場親熱戲！」然後又心心眼大讚栢天男好Charm︰「覺得佢Charm嘅地方係佢個性格，好友善，可能我哋都喺外國讀書返嚟，講吓英文，又講吓中文，拍戲互相幫忙，第一次合作都開心嘅，導演話終於搵到個高嘅男仔襯得起我！」

問到若拍攝親熱場口可有底線？她表示只要劇情、角色設定有需要，極限是以內衣褲示人︰「唔會為除而除、露而露，要有合理解釋說服到我，呢啲都係可以溝通，以前做Model、選美都有着泳衣，呢方面都接受到。」

講到對栢天男讚不絕口，打趣問她會否戲假情真愛上對方？顏子菲笑言雙方都是專業演員，不會因此動真情，當然不介意成為好友︰「覺得喺佢身上有好多嘢值得我去學習。（佢符合你嘅擇偶條件？）要了解咗先知，私下佢為咗Keep Fit 好自律、好狠，幾年嚟只係堅持食幾樣好清淡嘅食物，其實見到佢咁叻，都想向佢呢個方向進發，控制食量，唔好企喺佢隔籬仲大舊過佢。」