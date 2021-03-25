相隔20年再唱歌　楊張新悅打算復出樂壇？

藝人森美和楊張新悅以「有機大使」身份出席活動，2人表示食了有機菜多年，而森美更會與電台同事一起訂本地農夫的菜，上年亦開始食有機魚，因擔心有毒會影響家人健康。楊張新悅亦笑言在家會自己種少少菜：「個女問使唔使用大便去施肥，我就話未識整有機肥料。」

2人亦透露為活動拍了宣傳短片，當中飾演兩夫婦，而楊張新悅亦與樂隊FreshLife為活動創作新歌《簡簡單單原來很快樂》，她笑言：「佢哋好似我個仔，我個年紀真係生得佢哋出，除咗4個女之外，好似多咗幾個仔，又多咗森美呢個老公，離開咗娛樂圈之後好耐都冇同咁多男仔相處。」講到相隔20年再唱歌，她坦言唔慣：「唔知應該用咩心情去唱，以前就少女，但依家就成熟咗，但估唔到唱番把聲都同以前一樣。」森美就大讚對方樣貌跟20年前沒有分別。

問到可會復出唱歌？她表示：「未知，睇吓有冇人搵，都有啲興趣，但睇吓老公點先。（佢唔畀你唱歌？）一時時啦，可能要喺屋企係咁對佢唱歌，唱到佢煩，就會叫我出嚟唱啦。」她又透露可以在家開演唱會，5個女聲音階，配1個男聲做合唱團，森美就笑言在家會夾band，老婆及仔女彈樂器，他就負責做主音，笑言隔籬鄰舍好開心：「因為可以投訴。」