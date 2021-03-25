【營事檔案】日式醬油炒薯仔　開胃有益

這道日式醬油炒薯仔甜甜鹹鹹的、很開胃，用來送飯就最適合。稍微炒過的薯仔香口美味，加上火腿、洋葱、本菇和粟米，口感豐富。除了含有多種營養素之外，色澤也豐富，小朋友們一定很喜歡。

薯仔 本身熱量低

很多人聽到薯仔就認為是一種致肥的食物，大家似乎對薯仔有太大的誤解了。其實薯仔本身熱量低，每100克約77千卡，亦含有豐富的營養素包括鉀質、維他命C，另外有鎂、磷等；連薯仔皮也含有維他命、膳食纖維和礦物質，所以我們烹煮薯仔時，最好保留薯仔皮以吸收到最全面的營養。

相信大家都知道洋葱的營養價值很豐富，除了含有維他命C、水溶性纖維和鉀質之外，亦有抗氧化劑硫化合物，多食用洋葱可以有助預防慢性炎症，降低膽固醇水平，有助預防患上心臟病及高血壓。

本菇 含有豐富纖維

另外，這道菜加入了本菇，又名鴻喜菇。本菇很有咬口，並且含有豐富的纖維，而且低脂肪又富含鉀質。這道菜還加入了大人、小朋友都喜歡的粟米粒，粟米味道鮮甜而且營養豐富。粟米含有多種維他命，它高纖的特質能提供飽肚感，而且所含的葉黃素和玉米黃素可以幫助保護眼睛健康。

這道菜唯一的肉類就是火腿，火腿雖然不是鮮肉，但其脂肪較其他加工食物低，而且可以提供適當的蛋白質，提供飽足感。

【日式醬油炒薯仔】

材料：

薯仔 1個

火腿 2片

洋葱 ¼個

本菇 50克

粟米粒 半碗

調味料：

味醂 2茶匙

豉油 1茶匙

黑胡椒 半茶匙

鹽 半茶匙

做法：

1.把薯仔切塊，本菇去根，洋葱切絲，火腿切小塊。

2.把薯仔煮約10分鐘後備用。

3.放入火腿、本菇和洋葱翻炒，再放入薯仔和粟米。

4.加入調味料炒至均勻便完成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。