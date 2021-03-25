本日日本：甜美住宿！不二家Milky牛奶糖主題房登場

提起不二家Milky牛奶糖，相信大家就算未食過，都會認識該糖的代表角色——伸脷牛奶妹Peco。星野集團旗下的BEB5輕井澤及BEB5土浦，將於3月26日至6月30日期間，跟不二家合作推出「Milky Sweet Room Stay」住宿Plan。賣點莫過於住客可入住特別炮製的Milky Sweet Room客房，房間內除了有Milky牛奶糖型的Cushion及牛奶妹公仔擺設外，牆壁亦畫有牛奶妹及牛奶糖的圖案，而且房內亦備有牛奶糖點心Set，及散發香甜味道的Milky入浴劑，讓你透過不同方式去感受Milky的魅力。酒店更提供牛奶妹服裝給你Cosplay，可以變身牛奶妹周圍打卡。另外在BEB5輕井澤更有特別活動，於面積約33,058平方米的設施範圍內有三處地方隱藏了牛奶妹身影，只要全部搵到就可得到免費法式多士早餐。而以單車為主題的BEB5土浦內則設有可以製作冰沙的單車，只有踩單車約30秒，就可以製作牛奶糖味道冰沙，好玩又好味。兩間住宿設施每日各提供一間Milky Sweet Room客房（最多3人入住），希望有機會可以住番晚喇！

Milky Sweet Room Stay

日期：2021年3月26日至6月30日

地址：BEB5輕井澤（長野縣輕井澤町星野）、BEB5土浦（茨城縣土浦市有明町1-30）

房價：BEB5輕井澤每晚每人10,725日圓起（約HK$772）、BEB5土浦每晚每人9,075日圓起（約HK$653）