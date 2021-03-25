美式街牌粉絲必搶　窩釘印花聯名

Supreme與The North Face兩個識於微時的友好品牌，早在尚未成為點石成金街牌至尊及被時裝品牌欽點合作的山系王者之時，雙方於2007年春夏已經展開首次合作，頭幾季亦只是推出一件起兩件止的外套，但自此兩個品牌就一直維持十多年緊密合作關係，相輔相成正面影響之下，每季兩個品牌有聯名系列推出都必定引起哄動，雖然現時Supreme與The North Face已經聲價十倍兼成為「同門」（同樣為VF Corporation旗下品牌），但兩個品牌仍然保持季季「握手」去滿足一眾美式街牌Fans。

日前，最新Supreme x The North Face聯名系列正式發布，各款登場單品均採用密密麻麻的窩釘印花圖案做主打，分別有黑、藍及紅3款配色，當中Nuptse Jacket、Nuptse Vest、Nuptse Pants及Nuptse Blanket就採用抗水性透氣尼龍面料及700-Fill羽絨填充，而季季都最多人爭相入手的Mountain Light Jacket就用上The North Face自家防水透氣物料DryVent打造，輕薄又防水，最啱就係微涼多雨的春季穿着。

配飾方面，Base Camp Duffle Bag及Utility Tote兩個袋款就用上抗水性的1000D PVC物料製作，容量巨大兼附有可拆式肩帶，實用性極高。Traction Mule採用抗水性的環保P.E.T.抗撕裂物料及ThermoBall Eco保暖設計，並搭載耐用橡膠外底，鞋面的窩釘印花圖案令這款戶外鞋款潮流感大增。另今季系列更有推出印上雪山圖案的Hooded Sweatshirt及S/S Top，圖案之中有一位穿上The North Face登山服飾的攀山者正在征服雪山，富玩味之餘亦正好呼應Never Stop Exploring的品牌精神。