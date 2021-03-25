PS新VR控制器曝光　手感沉浸感大幅升呢

PS VR推出一段時間，配件一直沒有更新，等了又等，近日SIE終於發表全新的VR全新控制器，並把PS5 DualSense無線手掣的技術引入其中，令操作及沉浸感大幅提升。

首先，舊款VR控制器的問題是手感一般，而且較容易玩到甩手。新版重新導入人體工學設計，配重進一步平衡，同時球狀設計包圍雙手，讓玩家可以更自然、更舒適的方式握持，並減低甩手機會。功能它帶有幾分DualSense影子，例如加入自適應扳機，按壓時會感受到層次不一的觸感張力；加入觸覺回饋，透過震動馬達感受到物理回饋。新功能仲有指觸偵測，當大拇指、食指或中指沒有按壓動作時，控制器仍能偵測這些手指，令玩家打機時可用雙手做出更自然的動作。

按鍵布局亦經過重新分配，例如左控制器包含一個類比操作桿、三角按鈕、正方按鈕、「握柄」按鈕 (L1)、扳機按鈕 (L2) 及創建按鈕。右控制器包含一個類比操作桿、交叉按鈕、圓圈按鈕、「握柄」按鈕 (R1)、扳機按鈕 (R2) 及選項按鈕。「握柄」按鈕的用途之一，是用來拾取遊戲內的物件。

SIE尚未公布這款新控制器的推出日期及售價，只知不會在今年見街，但據知已給予開發者測試，相信離正式量產不會太遠。