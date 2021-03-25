傳撻着失婚網紅　黃宗澤認食過飯

40歲藝人黃宗澤（Bosco）感情生活一直受關注，日前內地一名珠寶千金翁曉君在社交平台小號上載出自拍照，再配上一張以藝人孫佳君相片砌成的九格圖，表示：「宗澤說我長得像她，這是我唯一一個覺得確實有點像的人。」不少網友質疑句子中的「宗澤」是指黃宗澤，並留言問她「在一起了嗎？」而她又轉到大號疑似回應：「嗯。」即被指公開戀情。

有粉絲指Bosco不但比女方大13歲，而且此前緋聞多多，直指他是高攀女方。事件發酵後女方小號的原文已遭經刪去，另發文表示：「我真的服了！甚麼就人家攀千金呀？」又指：「看來以後說話要注意了。」

東網聯絡上黃宗澤，他表示：「天大笑話，佢係我朋友嘅朋友，大家同枱食飯，就講咗幾句笑。不過佢都同我道咗歉，話估唔到搞出咁大誤會。」

現年27歲的翁曉君在社交網有超過23萬粉絲，與「星女郎」林允、孟佳是好友。身為網紅的她曾拍攝廣告，與內地男星劉宇超有過一段婚姻，誕下一女後不久便離婚收場，女兒現年兩歲。家境富裕的她在福建、深圳亦有房產，不時大晒家居照展示豪華寓所，她名下有數間公司，被封為年輕「白富美」。