《造星III》Manson自爆患抑鬱：我唔會後悔！

現年28歲、憑ViuTV節目《全民造星III》彈起的張進翹（Manson），雖然大熱倒灶，最終20強止步，但贏得經驗且知名度大增。近日他推出新歌《今天我不想做嘢》，靈感源自當時為比賽努力練習，卻得不到回報，迷惘時給予自己一個喘息的空間，好好整理一下思緒，以寫歌來抒發情緒。他入行前6年在娛樂圈浮浮沉沉，直至去年才初嘗走紅的滋味，但他自覺時間剛剛好：「一切都是最好的安排，依家可以用最平常心迎接所有事情，但我都唔覺得自己紅，街上有人認得我，好似多咗一班朋友互相打氣。」

體驗做農夫

比賽前，他曾在創作及表演生涯上遇到瓶頸位，一度患上抑鬱症，當時為清空自身的負能量，他決定到元朗體驗為期10日的農夫生活：「經過呢幾日，體會到有機會活着、有嘢食，已經好感恩。」此外，他亦曾到餐廳做侍應，然而經歷過打工仔生活後，才發現最想做的仍然是音樂，他說：「原來有得做自己鍾意做嘅嘢係好幸福，因為我咁辛苦洗碗，都係得65蚊一個鐘。」

是非多多

但所謂樹大招風，繼去年捲入「名校生赤柱沙灘更衣室4P事件」後，又被指為入行狠飛編劇女友，是非多多。對此他表示：「每個人都會做錯，但依家審視番自己，呢啲事令我變成更加好嘅人。我唔會後悔，但我會反省，因為過去已經過咗去，返唔到轉頭，最重要係現在。」他坦言現時在愛情面前變得小心，當問到擇偶條件時，他即緊張得狂飲水，並笑稱：「好Dry！」續指：「我個人好多變，成日都唔同。」

場地：Comfort Soul 共享·舒釋