Torotan　H奶火辣教師

為人師表，最緊要以身作則，咁樣先可以令學生信服，好似做健身教練唔能夠奀挑鬼命、教人化妝唔可以不修邊幅……至於今期「世界Cup」主角Torotan，曾經係一位美術科教師，所以拍寫真嗰陣都力求完美，令自己嘅Body好似藝術品一樣咁吸睛。

顏值分析

今年28歲嘅Torotan，個樣生得好嬌俏，有少少似童星出身嘅寫真女優紗綾，一對精靈嘅眼睛最為迷人，笑起上嚟仲散發住陽光氣息呢！

點解咁好波？

呢位美術科Miss好識得錫住個胸，多年來一直唔戴Bra，原因係佢覺得戴胸圍會勒住胸部嘅發育。之但係咁做法又令佢覺得有啲尷尬，周不時喺條街度畀人眼望望，仲試過因為飛釘，要急急腳走去附近嘅便利店買膠布貼住兩點呢！

上位有段古

出生於日本東京都嘅Torotan，喺2015年開始拍寫真，之前係一位女教師，主要教授美術科，佢嗰陣塊面同身形都有少少肥，所以好積極做運動，希望以最佳狀態示人，果然係Miss，做咩都認真過人，亦因為咁，佢啲寫真映像作品都幾好反應。2016年之後，佢開始靜落嚟，直至上年年尾先正式復出。

最新動向

近排阿妹拍攝緊最新一部寫真映像作品，而為咗迎合讀者嘅審美潮流，仲特登參考人氣寫真妹朝比奈祐未嘅演出，認真有熱誠！登入佢嘅社交網，就可以睇到幕後花絮。

Torotan

年齡：28歲

身高：5呎2吋

三圍：37-24-35

「胸」器解構

上圍：37H

養眼度：＊＊＊＊

噴血度：＊＊＊＊

評語：飽滿又夠挺，形態有啲似竹筍，仲被人稱為導彈級爆乳。