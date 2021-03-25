隨時Ready造人！陳展鵬爆老婆日日都要

藝人陳展鵬重返樂壇，並將新歌《零歲》送給女兒，他表示之後會送一首歌給太太單文柔（Phoebe）。昨日（24日）是他的寶貝女「小豬比」的2歲生日，但他就要為無綫劇集《黯夜守護者》開工，受訪時，被問到何時生多個湊夠「好」字，他說：「其實我同太太都真係諗過，阿女好懂性、算係乖嘅，生多個可以有人陪佢玩吓，有個細佬或細妹，將來佢又會識點去照顧人。」問太太是否Ready時，他說：「佢驚我未Ready啫！佢想我日日都Ready。」

Phoebe隨時可復出

Phoebe為湊女，已甚少做幕前工作，問展鵬何時「放生」太太時，他表示若然對方想「復出」，隨時都可以，又謂：「其實好多人都爭住湊阿女，好多親戚都話，如果我哋做嘢都可以幫手睇住，不過我見太太平時湊住個女都好開心、好Enjoy，所以睇佢自己想點啦！我真係冇所謂，佢開心就得。」

頹爆講嘢無厘神氣

他拍攝一場出車營救江嘉敏的戲份，看到他於劇中的角色不論造型、演繹上都比之前的「頹」，他解釋謂：「個角色講我以前係臥底，之後遭遇到一啲事，性格比較迂腐、為人簡單。（咁咪好悶？）係呀！（趁機可以抖吓！）但場場戲都有我咁滯，喺劇入面講嘢我都係無厘神氣。（返到屋企對住個女都係咁？）哈哈！好少少啦！」