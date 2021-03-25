海邊肉搏戰　水乳交融

話咁快嚟到3月尾，天氣已經開始熱，如無意外，令一眾男士念念不忘嘅比堅尼索女好快會回歸海灘，係咪好期待呢？假如呢一刻已經等唔切，好想畀對眼食吓冰淇淋，以下介紹嘅四仔作品可以幫到你。

熟女風情

知情識趣、風情萬種係熟女誘人嘅本錢，如果加埋身材標青、衣着性感，吸引力不比青春少艾輸蝕。好似由HardX炮製嘅《Prime MILF #8》，除咗以熟女加人妻為賣點，仲加插激烈嘅海邊性愛場面，勢必震撼四仔迷嘅感官。影片搵嚟Krissy Lynn、Casca Akashova、Becky Bandini同Ryan Keely孭飛，全部都係現今炙手可熱嘅熟女脫星。故事講述呢班人妻去咗海邊散心，意外地憑住性感嘅比堅尼，引嚟唔同男士埋身。經常連場肉體交流，不但燃起久違嘅性慾，連自信心都返晒嚟！

出海決戰

當型男遇上索女，已經容易擦出火花，更何況大家都換咗水着，性感嘅身材表露無遺，分分鐘掀起連場肉搏戢，就好似四仔名廠Reality Kings製作嘅《The Return of Captain Stabbin #2》一樣咁激烈。影片由Angela White、Sloan Harper、Kyler Quinn等多位脫星演出，陣容都算勁！故事講述一班好色索女諗住遊船河，點知未上船就已經同班型男船員玩埋一齊。之後出到海，大家玩得仲激，可謂春色無邊。講到最養眼嘅演員，Sloan Harper係筆者嘅首選，事關佢出名大食又玩得放，絕對不能錯過。

唯美演繹

四仔嘅曳曳場面勝在夠露骨，但有時激過頭，容易忽略咗美感，呢套由Naughty America推出嘅《LA Sluts 01》就唔會有咁嘅情況，事關導演係以唯美風格拍攝，令性愛場面變得更有美感！影片搵嚟Whitney Wright、Vanna Bardot、Cadence Lux同Quinn Wilde主演，佢哋都係巨乳脫星，床上風格狂野，其中今年25歲嘅Quinn Wilde，唔止上圍有34DD，仲有個36吋嘅巨臀，表演騎乘工夫時，更加係勁誘惑。