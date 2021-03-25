鄧月平小背心海旁跑步　慳家食10蚊三文治當一餐

現年23歲的鄧月平（Larine）最近投資6位數全副身家自組工作室兼推出新歌，事事親力親為的她工作忙碌，但日前下午時分都被發現抽空到觀塘海旁做運動操弗身形，見到擁F級上圍的她雖然身穿黑色小背心及短褲，但仍盡顯曲線身材，吸引不少途人目光！見她一開波先做熱身運動，壓腿拉筋，露出白滑雙腿，拉完一輪即開始跑步，跑到身水身汗才休息，又乘機自拍「認證」！

做完運動就當然肚餓，見她行去附近買嘢食醫肚，但她十分慳家，行足幾間鋪頭格價，先去第1間小食店，期間睇餐牌忍不住摸肚，看來餓得交關，之後轉去旁邊間餐廳睇餐牌，又攞電話出來撳計數機格價。睇完2間都唔啱，見她急急腳轉場去對面間茶餐廳，左揀右揀望足一輪餐牌之後，她終於扑槌入去幫襯，幾分鐘後見她抽住個小膠袋步出，然後快步行番去海旁。之後更急不及待盤腿坐在櫈上開餐食10多元的三文治，期間邊食邊玩電話，一時又望海景，食得津津有味！

事後接受電話訪問時，Larine笑言要做運動減肥，因為之後會繼續出歌及有其他工作，故要用最佳狀態示人，講到食三文治就當一餐，她笑言：「窮呀嘛，出歌冇晒錢，要慳吓。（樣樣要節衣縮食？）不嬲都有，但依家要再節啲，節儉係美德嚟嘛！（食少啲當慳錢？）食少啲可以瘦啲又可以慳錢，幾好！（因為自組工作室要慳啲？）係呀，紙筆墨硯全部都係錢。」