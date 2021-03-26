【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月十四癸酉金破日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、開業、移居

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、4、6、9

幸運顔色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊

財運欠佳，投資易錯失先機，花錢要想真啲。

金牛

事業上有先苦後甘之勢，與異性互動可增財氣。

雙子

人緣差，已有伴侶者要收斂，勿為小事爭執。

巨蟹

運勢低迷，工作上顯得獨斷獨行，小心得罪人。

獅子

事業上易得同事相助，但求財不易取得突破。

處女

工作順利，辛勤付出可取得成果，很有滿足感。

天秤

理財要小心，數目要分明，切勿草率作決定。

天蠍

人氣強，努力表現自己，可為事業打開新局面。

人馬

思緒混亂，易感情用事，不宜做高風險投資。

山羊

生活上遇到小阻力，保持理性有助擺脫困境。

水瓶

固執己見易觸怒同事，勢將成為事業絆腳石。

雙魚

工作壓力大得令你吃不消，宜檢討處事方法。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 遇貴人

（跌）豬 麻煩多

鼠

腦筋靈活，可於事業上發揮優勢，毋懼競爭。

牛

信心強，才華得到發揮，表現令人刮目相看。

虎

有可能得罪上司，處理大小事都要謹慎一點！

兔

是日沖煞，只要注重人際溝通，問題不太大。

龍

充滿正能量，做事積極，身邊人也受到感染。

蛇

運勢大好，獲貴人眷顧，外出活動更為有利。

馬

貴人運強，出席社交活動，將有利事業發展。

羊

有機會中獎、收禮物，出門更會遇到好事呢！

猴

做事積極，對自己的要求嚴格，表現受肯定。

雞

人緣佳，有望於職場上獲得出人頭地的機遇。

狗

士氣高昂，做事得心應手，但切勿驕傲自滿。

豬

心情差，煩惱接踵而至，冷靜應對方為上策。

【暢所欲玄】［玄學師上觀紫微（兩儀派）］

命帶桃花不宜催桃花？

命理學可以很輕易地從出生年月日時的資料當中，判斷這個人是否命有桃花。桃花的具體性質有很多種，以紫微斗數而論，不同的星宿坐守命宮、福德宮或夫妻宮等，可以看出不同的情況，有貪狼、廉貞、紅鸞、天喜、咸池、大耗、天姚、沐浴等桃花星雲集，就可能是犯了桃花，但不同的星宿組合有不同的桃花性質。八字命學則透過八字之間的五行關係，看桃花及其具體性質。

一般而言，若是命中帶有桃花，那就不適宜再利用風水去催動桃花了。風水學有很多催動桃花的方法，當中有些是秘法，靈驗度非常大，不輕易傳人，但如果命中帶有桃花，卻用催動桃花的風水法，就容易產生問題。打一個譬喻，一個已經是體質底子偏寒的人，常常飲用涼茶二十四味，那就是雪上加霜，體質更寒，容易染上寒涼之疾；相反，一個體質極熱的人，卻常常食用辣椒、咖喱、油膩煎炸之物，那就是火上加油，容易受熱症所擾。中國術數的哲理是講求中庸之道，寒則熱之，熱則寒之，那是不易之理。

因此，命中已帶桃花的男女，要改善婚姻感情運，一般應該是削減桃花，而不是催動桃花。削減則符合中庸之道，增強桃花無疑是火上加油。